Отвлеките Трампа, вам же будет лучше — дает Европе хитрый совет его бывший советник

Владимир Соловьев

БОЛТОН ничего не сказал о госдолге США в $36,2 трлн. Остальное, о чём он рассуждал, просто болтовня. США не сблизится ни с кем, ввиду полного к ним не доверия. В начале ноября 2024 Дональд Трамп заявлял, что США могут погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. «Я думаю, что у криптовалют большое будущее. Возможно, с их помощью мы окупим $35 трлн», — сказал он. Ну, как можно доверять этому глобальному мошеннику?!