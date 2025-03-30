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Отвлеките Трампа, вам же будет лучше — дает Европе хитрый совет его бывший советник

Отвлеките Трампа, вам же будет лучше — дает Европе хитрый совет его бывший советник

© AP Photo / Mark Humphrey Lidovky | Чехия Если Трамп выйдет из НАТО, такой ущерб возместить уже будет невозможно, заявил Lidovky его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
БОЛТОН ничего не сказал о госдолге США в $36,2 трлн. Остальное, о чём он рассуждал, просто болтовня. США не сблизится ни с кем, ввиду  полного к ним не доверия. В начале ноября 2024 Дональд Трамп заявлял, что США могут погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. «Я думаю, что у криптовалют большое будущее.  Возможно, с их помощью мы окупим $35 трлн», — сказал он. Ну, как можно доверять этому глобальному мошеннику?!
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