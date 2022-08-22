Дорожников в Карелии обязали к зиме убрать выбоины на трассах

Документ за подписью и.о. министра Дмитрия Кондрашина предписывает КУ РК «Управтодор» во главе с Сергеем Макаровым вместе с дорожными подрядчиками разработать план «организационно-технических мероприятий» - со сроками и ответственными лицами.