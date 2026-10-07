Украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х раскритиковала визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев.
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"Украинцы в его глазах все больше выглядят <…> как "расходный материал" в геополитической войне против Москвы..." Хочется к этому добавить лишь то, что украинцы не просто расходный, а исключительно тупоголовый материал. Смерть бандеросрани!