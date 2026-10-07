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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области за сутки потушили девять пожаров, из них шесть произошли из-за короткого замыкания

6 октября в Иркутской области произошло девять пожаров. Горели многоквартирный и частный жилые дома, садовый дом, хозяйственная постройка, торговый павильон, торговый центр и неэксплуатируемое строение.

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