Бойцы бригады "Волки" продвигаются вперед на запорожском направлении

3766 прочтений 2 дня назад Пока внимание СМИ приковано к боевым действиям в Курской области, не менее важные события происходят в запорожских степях.
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