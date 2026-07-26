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Иноагент Венедиктов: Киев просчитался – а я предупреждал!

Иноагент Венедиктов: Киев просчитался – а я предупреждал!

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы встречался в Европе с некими украинцами и убеждал их, что обстрел гражданских объектов в глубине России является ошибкой.

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