Иноагент Венедиктов: Киев просчитался – а я предупреждал!

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы встречался в Европе с некими украинцами и убеждал их, что обстрел гражданских объектов в глубине России является ошибкой.
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