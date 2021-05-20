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Позитив из "Время и Стекло" получил нагоняй, подкравшись к Сердючке: "С таким перегаром..."

Позитив из "Время и Стекло" получил нагоняй, подкравшись к Сердючке: "С таким перегаром..."

Позитив смутил Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, своим неожиданным появлением, но тут же получил "ответку" Забавная ситуация произошла с 47-летним Данилко, дававшим интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя", передает Politeka.

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