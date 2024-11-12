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Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. Об этом заявил начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс, передает ТАСС.

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