Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждали мирных жителей Курской области рыть им окопы. Об этом заявил начальник артиллерии отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса с позывным Барс, передает ТАСС.
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