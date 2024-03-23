Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в "Крокусе"

Известия/Lantyukhov Sergey Москва и Московская область окажут поддержку пострадавшим при террористической атаке концертного зала "Крокус Сити Холл", сообщил в субботу, 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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