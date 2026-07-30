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Daily Storm

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Патриотичный таргетинг и отказ от искусственного интеллекта. Как агитируют в соцсетях малые партии?

Патриотичный таргетинг и отказ от искусственного интеллекта. Как агитируют в соцсетях малые партии?

Непарламентские силы бойкотируют запрещенные площадки и ищут идеологически правильных блогеров и паблики для размещенияМалые партии тоже пытаются освоить digital перед выборами в Госдуму.

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