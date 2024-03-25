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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райнхарт о 50 шайбах в этом сезоне: «Это очень круто. О таком количестве голов я никогда особо не задумывался»

Форвард «Флориды» сделал дубль в матче с «Филадельфией» (4:1), что позволило ему впервые за карьеру в НХЛ достичь отметки 50 шайб за одну регулярку (в 71 игре).

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