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Вести Севастополь

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Художественные руководители и главные режиссеры театров России пройдут обучение в Академии «Меганом»

С 25 июня по 13 октября в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) в офлайн- и онлайн-форматах пройдет образовательная программа «Академия Сергея Безрукова „Художественные руководители театров будущего“.

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