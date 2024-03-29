Художественные руководители и главные режиссеры театров России пройдут обучение в Академии «Меганом»

С 25 июня по 13 октября в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) в офлайн- и онлайн-форматах пройдет образовательная программа «Академия Сергея Безрукова „Художественные руководители театров будущего“.