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Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
При всём, при том, А. Масляков запустил программу развлекательного ТВ, которое пышным цветом цветёт на ТВ и в Сети. Зависимость от развлекалки стала недугом на ТВ и в смартфонах. Им хо.
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