Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии