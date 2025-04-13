Руденко: РФ имеет еще средства для ответа Японии на ее недружественные действия

Российская Федерация имеет еще средства для ответа Японии на ее недружественные действия. Об этом заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Андрей Руденко, информирует ТАСС.
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