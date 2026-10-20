Журналист из США Кристофер Хелали, ранее попросивший гражданство РФ, заключил контракт со спецназом «Ахмат» Минобороны России, рассказал замначальника главного военно-политического управления ВС РФ командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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