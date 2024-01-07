Игра снов: ночной рэп The Game и Рахманинов на терменвоксе

Bad Bunny объясняет, почему расстался с Кендалл Дженнер, звезда «Мстителей» Джереми Реннер, восстановившийся после автокатастрофы, возвращается к певческой карьере, а российские этно-исполнители объединяют усилия, чтобы показать традиции малых народов.