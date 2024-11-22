В Сибири открыт новейший топливный терминал «Газпром нефти»

Логистический комплекс, призванный обеспечить поставку в регион базирования порядка 600 тыс. нефтепродуктов в год, открыт компанией «Газпром нефть» в Кемеровской области и снабжен современным российским оборудованием для хранения, приема и отгрузки топлива.
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