Телеканал "78". Новости Петербурга Житель Москвы заявил в уличном опросе, что чувствует конкуренцию на рынке труда со стороны мигрантов.
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- «Я убью тебя!»: п...
- «Я убью тебя!»: п...
Пьют мигранты не меньше россиян. Некоторым сносит крышу. Воруют в магазинах аДна водка и два лапша. Не пьют они... Значит в Магните я мексиканцев наблюдаю
Не пью, не курю.После выхода на пенсию и переезда с севера,хотела устроиться в наш ЖЭК дворником.Не взяли, мест нет.А работают только мигранты.Им выписывают премии, которые они полностью отдают начальству.А я законы знаю и ни с кем своей зарплатой делиться не буду.Поэтому невыгодно брать своих.
Если они такие « специалисты «- пусть едут домой и развивают экономику своих стран, а не выкачивают миллиарды из России вместе со всеми кишлаками своих родственников- дармоедов!
"...Мигрант умеют работать, а не отдыхают каждые пять минут..." Как-то наблюдали за работой семерых мигрантов, которые отбивали лёд с дорожки. За 3! часа отбили метра полтора. Семеро! Три минуты долбили лёд, полчаса "точили лясы". Наш дворник за час всю дорожку такую, длиной метров тридцать, шириной 1,5 метра, очищал. Один. "Мигрант умеют работать"? Ага, как же! Когда переезжала по инновации в новый дом, построенный мигрантами, дверь в туалете не закрывалась, потому что была криво повешена на петлях, так мигранты вместо того, чтобы поправить петли, занялись отбиванием молотком порожка. В ванной комнате чудо-электрики из мигрантов установили два! нулевых провода. Обои наклеили разных оттенков. Не знаю, может в Средней Азии так принято, но мне не понравилось и, когда решила их отодрать от стен, увидела щели под окном такие, что смогла руку на улицу высунуть. Умельцы хреновы!
В некоторых словах есть доля правды... Те, кто приехал трудиться, трудятся... Часто и честно и качественно выполняют работу... Но много и тех кто не трудится приехал...
Травля в сети, это как?
Его травят, а он лезет в эту сеть, его опять травят, а он опять лезет. Так что ли?
Травить можно лишь того, кто позволяет это делать.
Заблокировал сеть, аккаунт, пишущих, да и дело с концом.
В телефоне запретил звонки с незнакомых.
Временно.
"Писатели" быстро уймутся и опять разрешил/разблокировал.
Чушь какая-то.
В России нет проблем с нехваткой рабочих рук. Есть проблема с жадностью чиновников!!
Уже на голову гадят, а им паспорта раздают с вертолетов. Охренеть