ЗакС принял 5 февраля закон о штрафах до 5 тысяч рублей за парковку на желтой разметке во дворах домов.
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ЗакС принял 5 февраля закон о штрафах до 5 тысяч рублей за парковку на желтой разметке во дворах домов.