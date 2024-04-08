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Курский губернатор Старовойт: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод у села Гуево

Курский губернатор Старовойт: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод у села Гуево

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), нанес удар по территории бывшего спиртового завода, который находится неподалеку от села Гуево в Суджанском районе на территории Курской области.

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