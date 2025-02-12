Одесса скоро станет русской и всё, что находится к востоку от Днепра. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровВ Вашингтоне уверены в том, что Россия возьмёт всё к востоку от Днепра и даже Одесса скоро перейдёт под контроль русской армии.