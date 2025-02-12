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Царьград

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Одесса скоро станет русской и всё, что находится к востоку от Днепра. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Одесса скоро станет русской и всё, что находится к востоку от Днепра. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Одесса скоро станет русской и всё, что находится к востоку от Днепра. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровВ Вашингтоне уверены в том, что Россия возьмёт всё к востоку от Днепра и даже Одесса скоро перейдёт под контроль русской армии.

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