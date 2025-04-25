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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Overwatch 2 рассказали о будущих изменениях “Стадиона” на основе пе...

Разработчики Overwatch 2 рассказали о будущих изменениях “Стадиона” на основе пе...

Разработчики Overwatch 2 рассказали о будущих изменениях “Стадиона” на основе первых отзывов игроковНесколько дней назад в Overwatch 2 стартовал 16-й сезон, который привнес в игру новый соревновательный режим под названием “Стадион”.

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