17 убийственно опасных лестниц, от одного взгляда на которые подкашиваются ноги

Лестницы. Мы все время взбираемся на них, даже не задумываясь. Если вы вообще что-то чувствуете, то обычно это просто жжение в ногах после слишком большого количества шагов или внезапный микроинфаркт от пропущенной ступеньки.
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