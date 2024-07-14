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17 убийственно опасных лестниц, от одного взгляда на которые подкашиваются ноги

17 убийственно опасных лестниц, от одного взгляда на которые подкашиваются ноги

Лестницы. Мы все время взбираемся на них, даже не задумываясь. Если вы вообще что-то чувствуете, то обычно это просто жжение в ногах после слишком большого количества шагов или внезапный микроинфаркт от пропущенной ступеньки.

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