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  • Лариса Шемисова
    А где жёсткость то?Германия попытала...

Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы римского Франциска в Ватикане, 26 апреля призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием:«Считаю, что иногда нужна и сила.

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