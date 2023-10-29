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На пульсе времени

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Громкий призыв экс-депутата Рады: "Русскоговорящих - в утиль!"

Громкий призыв экс-депутата Рады: "Русскоговорящих - в утиль!"

Весьма громкий и достаточно возмутительный призыв прозвучал от экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

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Комментарии
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Алина Белова
Ну что  возьмёшь с врождённого  больного  человека ? Она уже  лет  20  преподносит  нелепости и её  не остановить.  Вродённый  дебилизм.
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1 н.
Владимир Карпов
Саму эту идиотку-фурию Фарион давно пора сдать в утиль !!!
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1 н.

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