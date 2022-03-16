Джамал Мозли: «Кайри Ирвинг иногда бросает через двух игроков»

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли объяснил, почему защищаться против Кайри Ирвинга («Бруклин») – очень сложная задача.

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