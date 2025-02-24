Стало известно о предложении ВСУ для жителей курских сел

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали мирным жителям сел в Курской области эвакуироваться. Также они предлагали местным уехать в Сумскую область, об этом стало известно из рассказа жительницы Суджанского района на опросе у военных следователей, видео есть у РИА Новости.