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Царьград

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Бен Шелтон победил Хуркача и вышел в третий раунд US Open

Бен Шелтон победил Хуркача и вышел в третий раунд US Open

Американский теннисист Бен Шелтон прошел в третий раунд Открытого чемпионата США, победив польского игрока Хуберта Хуркача со счётом 6:3, 5:7, 7:6, 7:5.

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