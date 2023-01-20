Военное обозрение

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Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Евросоюза киевскому режиму

Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Евросоюза киевскому режиму

Вчера власти Венгрии проголосовали против утверждения Евросоюзом седьмого пакета помощи Украине. Таким образом, передача нового транша помощи оказалась заблокированной.

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