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«Зарплата.ру»: флористам в Москве 7-9 марта предлагают от 10 тысяч до 18 тысяч рублей за смену

«Зарплата.ру»: флористам в Москве 7-9 марта предлагают от 10 тысяч до 18 тысяч рублей за смену

Сотрудникам в эти смены нужно будет составлять букеты и композиции любой сложности с учетом пожеланий клиента, принимать поставки, заниматься подготовкой цветов к продаже, упаковывать подарки Цветочные салоны активно ищут флористов на период пика продаж — с 7 по 9 марта.

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