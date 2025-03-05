«Зарплата.ру»: флористам в Москве 7-9 марта предлагают от 10 тысяч до 18 тысяч рублей за смену

Сотрудникам в эти смены нужно будет составлять букеты и композиции любой сложности с учетом пожеланий клиента, принимать поставки, заниматься подготовкой цветов к продаже, упаковывать подарки Цветочные салоны активно ищут флористов на период пика продаж — с 7 по 9 марта.