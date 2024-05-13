Новейший Porsche 911 представят 28 мая. Впервые в истории модели это будет гибрид

«Впервые за 61-летнюю историю нашего легендарного автомобиля мы устанавливаем гибридную систему на дорожную версию Porsche 911», — рассказали в немецкой компании, анонсируя культовую модель с совершенно новой силовой установкой.
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