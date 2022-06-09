В Греции пожалели об утечке информации о поставках оружия Киеву

Информацию о поставляемых на Украину вооружениях нельзя обсуждать открыто, чтобы не подвергать опасности собственную обороноспособность, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос 8 июня на брифинге парламентского комитета по обороне.
Информацию о поставляемых на Украину вооружениях нельзя обсуждать открыто, чтобы не подвергать опасности собственную обороноспособность, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос 8 июня на брифинге парламентского комитета по обороне.
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