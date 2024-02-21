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WSJ: Буданов заявил, что Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году

WSJ: Буданов заявил, что Украина может начать новое контрнаступление в 2025 году

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (в России внесен в реестр террористов и экстремистов) заявил, что украинское командование предполагает начать новое контрнаступление Вооруженных сил в 2025 году.

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Комментарии
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СХ
Сергей Хоружик
Может и начать.А если не выйдет в 2025,то начнёт  в следующем, 3025 году.
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20 час.

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