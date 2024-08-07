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Как отечественная разработка улучшит процесс управления воздушными судами

Как отечественная разработка улучшит процесс управления воздушными судами

﻿﻿Российские авиационные специалисты создали собственную версию программного обеспечения для электронного полетного планшета — устройства, используемого для расчета взлетно-посадочных характеристик самолетов.

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