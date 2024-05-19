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«Варп-двигатели больше не научная фантастика»: учёные предложили двигатель ...

«Варп-двигатели больше не научная фантастика»: учёные предложили двигатель ...

«Варп-двигатели больше не научная фантастика»: учёные предложили двигатель для полётов к звёздам, возможный в рамках известной физикиКак ни печально, даже создание субсветовых звездолётов не приблизит человечество к звёздам.

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