Москву все чаще выбирают для семейного отдыха — Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за майские праздники столицу посетили 2,2 млн гостей. Причём всё чаще Москву выбирают именно для семейного отдыха.
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