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Аферисты обманули мать погибшего бойца СВО из Барнаула на 15,5 млн рублей

Аферисты обманули мать погибшего бойца СВО из Барнаула на 15,5 млн рублей

Девушку, причастную к хищению 15,5 млн рублей у матери погибшего бойца СВО из Барнаула, задержали в Горно-Алтайске.

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