Ученые из ОАЭ отправились в экспедицию на Южный полюс

Два специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов отправились в антарктическую экспедицию.Два специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов — Ахмед Аль Кааби и Бадр Аль Амери — отправились в антарктическую экспедицию.
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