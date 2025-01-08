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Царьград

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Ученые из ОАЭ отправились в экспедицию на Южный полюс

Ученые из ОАЭ отправились в экспедицию на Южный полюс

Два специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов отправились в антарктическую экспедицию.Два специалиста из Объединенных Арабских Эмиратов — Ахмед Аль Кааби и Бадр Аль Амери — отправились в антарктическую экспедицию.

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