В Кинешме сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

На окраине города Кинешма сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинешемский» задержан 23-летний житель города Родники, подозреваемый в наркопреступлении.
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