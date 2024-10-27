Почти 2 млрд. рублей отдали интернет-мошенникам с начала года жители Краснодара

Почти 2 млрд. рублей отдали интернет-мошенникам с начала года жители КраснодараЗа 10 месяцев 2024 года на территории Краснодара правоохранительными органами зарегистрировано более 6 300 преступлений по линии IT-технологий (6226), из которых 4 069 преступлений, связанным с совершением мошенничества дистанционным способом и кражей денежных средств с банковских карт (4 294).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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