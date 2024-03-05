Долина прошлась на модном показе в наряде цветов российского триколора

Певица Лариса Долина стала участницей Московской недели моды. В качестве приглашенной звезды ее позвал на свой показ дизайнер Джемал Махмудов, который подобрал ей для выхода на подиум провокационный образ.
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