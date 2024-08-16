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Магнитные бури: расписание на выходные, 17 и 18 августа 2024 года

Магнитные бури: расписание на выходные, 17 и 18 августа 2024 года

Магнитные бури: расписание на выходные, 17 и 18 августа 2024 года Ольга ВайленкоВ ближайшие выходные, 17 и 18 августа 2024 года, нам предстоит столкнуться с очередной волной солнечной активности, которая может оказать заметное влияние на самочувствие людей и работу технических систем.

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