Магнитные бури: расписание на выходные, 17 и 18 августа 2024 года Ольга ВайленкоВ ближайшие выходные, 17 и 18 августа 2024 года, нам предстоит столкнуться с очередной волной солнечной активности, которая может оказать заметное влияние на самочувствие людей и работу технических систем.