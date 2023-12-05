В Совете федерации готовят законопроект о регулировании маркетплейсов

Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, чтобы они «подчинялись, как и все, законам торговли», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы экономического комитета Совета федерации Андрея Кутепова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии