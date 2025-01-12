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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AR-гарнитура Apple Vision Pro 2 выйдет не раньше 2026 года У Apple нет планов выпускать в э...

AR-гарнитура Apple Vision Pro 2 выйдет не раньше 2026 года У Apple нет планов выпускать в э...

AR-гарнитура Apple Vision Pro 2 выйдет не раньше 2026 годаУ Apple нет планов выпускать в этом году гарнитуру дополненной реальности Vision Pro 2, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в свежем выпуске колонки Power On.

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