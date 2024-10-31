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Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий

Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий

Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере. Об этом сообщает ТАСС. Его подписантами выступили заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин и заместитель министра информационных технологий КНДР Чан Ён Гиль.

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