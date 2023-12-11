Приметы и традиции церковного праздника в России на 12 декабря 2023 года Александр РезниченкоКакое торжество православные Российской Федерации и всего мира отмечают во вторник, 12 декабря 2023 года, подскажет религиозный календарь.
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