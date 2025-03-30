Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    В России, по вполне официальным данным, растёт террористическая группировка численностью 800.000! А автор задаётся в..."Будет тут как до...
  • Одиссей
    Я сильно подозреваю, что за подобные деяния на исторической родине его бы просто прирезали. ибо "национальность такая...«Национальность т...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Украинские псевдо...

За права мух и прочих дрозофил

За права мух и прочих дрозофил

«Смешно, если мухи получат права»: В Швеции власти предложили содержать питомцев по новым правилам, по которым нельзя будет убивать мух - потому что «есть данные исследований, что насекомые, вероятно, страдают».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
Штрафовать всех помушно и пошмельно.. А за грабеж и разбой медоносных пчел статьи уголовного кодекса, попчелно...
Ответить
8 час.
Vladimir Lioubimcev
Ага...   РАЗ ЕСТЬ права, то должны быть и обязанности... КТО  объявит и донесет  до мух их обязанности?
Ответить
7 час.
наверх