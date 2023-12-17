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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИФА о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора. Все довольны, лучше и быть не может»

Президент ФИФА о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора. Все довольны, лучше и быть не может»

Джанни Инфантино задали вопрос о том, что такой формат проведения турнира приводит к потере его идентичности.

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