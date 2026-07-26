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Рөстәм Миңнеханов: Казахлар белән безнең динебез уртак, мәдәнияттә дә уртаклыкларыбыз күп

Рөстәм Миңнеханов: Казахлар белән безнең динебез уртак, мәдәнияттә дә уртаклыкларыбыз күп

Петропавловскида Республика Сабан туен ачу тантанасында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов Сабантуй бәйрәменең Россиянең барлык төбәкләрендә, дөньяның бик күп илләрендә бәйрәм ителүен билгеләп үтте.

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