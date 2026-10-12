Более 1 700 человек приняли участие в Сормовском осеннем пробеге

11 октября в Нижнем Новгороде состоялся 47‑й Сормовский осенний пробег имени Г. П. Терентьева. Дистанция проходила по центру Сормовского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Карапе...
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым